Ілон Маск запускає прототип міжпланетного корабля Starship

Американська космічна компанія SpaceX, що належить Ілону Маску, планує в найближчі години провести запуск дев’ятого прототипу міжпланетного корабля Starship.

Як передає Укрінформ, пряма трансляція запуску ведеться на каналі NASASpaceflight.

Очікується, що Starship SN9, який обладнано трьома двигунами Raptor, здійснить "стрибок" на 12,5 кілометра та керовано приземлиться на посадковий майданчик поруч із місцем старту.

Starship SN9 встановлено на пусковому комплексі біля містечка Бока Чика в штаті Техас.

Дороги довкола космодрому перекриті до 2:00 26 січня за київським часом, а отже запуск варто очікувати в цей проміжок часу.

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Як передавав Укрінформ, 24 січня 2021 року носій Falcon-9 компанії SpaceX вивів на орбіту одночасно 143 штучних супутники Землі. Місія, під час якої було встановлено новий космічний рекорд, є першою у програмі Ridershare. Мета Ridershare - одночасне виведення на геостаціонарні орбіти великих партій малих супутників комерційного та наукового призначення.