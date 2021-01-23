Google припинить роздавати інтернет з повітряних куль в Африці

Кенійський мобільний оператор Telkom Kenya припиняє пілотний проєкт надання мобільного інтернету з повітряних куль, який здійснювався у співпраці із Google.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Telkom Kenya та Loon (компанія, що належить Alphabet Inc - ред.) у спільній заяві, оприлюдненій в Найробі, повідомили, що цей різкий крок зумовлений згортанням глобальної діяльності Loon як компанії”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що останнім днем діяльності спільного проєкту буде 28 лютого.

“Задумом пілотної технології Loon була допомога у перекритті цифрового розриву за допомогою надання покриття 4G/LTE з використанням мобільних вишок у важкодоступних для наземних технологій регіонах, а також у зонах, де комерційне надання бездротового зв’язку економічно недоцільне”, - пояснюється у матеріалі.

Loon та Telkom Kenya випробовували технологію упродовж останніх двох років, але лише в березні 2020-го отримали дозвіл на запуск повітряних куль, оснащених 4G, в повітряному просторі Кенії.

“Повітряні кулі запускалися із території США та за допомогою вітру переміщалися в стратосфері до Кенії. Просунуті алгоритми машинного навчання Loon працювали над підтримкою куль над зоною покриття. Однак подекуди унаслідок характерних вітрів у стратосфері та інших перешкод, на кшталт обмеження авіапростору, якість покриття на поверхні Землі знижувалася”, - пише Сіньхуа.

Генеральний директор Telkom Kenya Муго Кібаті зазначив з цього приводу, що його компанія докладатиме зусиль, аби максимально покрити територію країни мережею 4G за допомогою традиційних наземних технологій.

Фото: Alphabet