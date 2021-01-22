Honor представив 5G-смартфон

Бренд Honor, що належить Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., представив свій новий смартфон Honor V40 5G.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.

У пристрої встановлений 17-сантиметровий дисплей з органічним світлодіодом (OLED) з подвійною камерою для селфі. Загалом смартфон має три камери – по 50Мп, 8 Мп та 2Мп.

Роздільна здатність екрану дорівнює 2676 x 1236 пікселів.

Також у смартфоні встановлена батарея з потужністю в 4 000 мегаампер за годину.

Зазначається, що пристрій може зарядитися за 35 хвилин до 100% при використанні зарядного дроту та до 50% за той же час при бездротовій зарядці.

Honor V40 5G буде доступний у трьох кольорах – чорному, сріблястому та золото-рожевому.

Базова модель матиме 8 Гб операційної пам’яті та 128Гб внутрішньої. Проте клієнти також зможуть обрати й варіант з 8Гб операційної пам’яті та 256 Гб внутрішньої.

Вартість базової моделі стартує від 556 доларів.

Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія представила одразу три нові смартфони Galaxy S21, Galaxy S21 Plus та Galaxy S21 Ultra з підтримкою 5G.

Фото: Honor