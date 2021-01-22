Google попередив, що може відключити Австралію від «пошуковика»

Американська компанія Google попередила владу Австралії про можливе відключення країни від доступу до пошукового сервісу Google Search, якщо її змусять платити роялті за публікацію новин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

У компанії заявили, що будуть змушені піти на такий крок, якщо парламент Австралії ухвалить законопроєкт, який зобов’яже пошукові системи платити ЗМІ за публікацію посилань на їхні новини.

У відповідь прем’єр-міністр країни Скотт Моррісон наголосив, що Австралія не буде поступатися своїми ініціативами через «погрози».

Уряд стверджує, що оскільки технологічні платформи збільшують кількість своїх клієнтів серед людей, які хочуть читати новини, технічні гіганти повинні платити редакціям ЗМІ "справедливу" суму за журналістику. Австралія стала першою країною у світі, яка представила відповідний законопроєкт.

Водночас видання зазначає, що Google є домінуючою пошуковою системою в Австралії, на ринку якої конкуренція у цій сфері невелика.

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Як повідомляв Укрінформ, браузер Google Chrome отримав оновлення, відповідно до якого попереджатиме користувачів про слабкі паролі до облікових записів.