Samsung вироблятиме перші у світі OLED-дисплеї для ноутбуків із 90Гц

Південнокорейська компанія Samsung Display Co. на весні розпочне виробництво перших у світі дисплеї з органічним світлодіодом (OLED) для ноутбуків із частотою оновлень в 90Гц.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Саме виробництво розпочнеться вже у березні цього року.

У компанії зазначили, що на даний момент більшість ноутбуків використовує дисплеї з частотою оновлень лише в 60Гц.

«Samsung Display допомагає здійснити значні зміни на ринку на тлі тісної співпраці зі світовими виробниками. Статичні зображення із частотою оновлень 90 разів за секунду змусять рухи на дисплеї виглядати набагато реалістичнішими», - заявили у компанії.

У Samsung Display Co. також стверджують, що OLED-дисплеї насправді мають більш високу швидкість відгуку екрана, ніж рідкокристалічні дисплеї при однаковій частоті оновлення.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Samsung представила телевізор MicroLED із фіксованими розмірами 110, 99 та 88 дюймів, оснащений функцією Multiview з можливістю підключати до екрана чотири пристрої одночасно.

фото: Yonhap