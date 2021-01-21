Brave став першим браузером, що відкриває доступ до цензурованого контенту

Інтернет-браузер Brave став першим, що підтримує IPFS, - одноранговий протокол, призначений для доступу до децентралізованого або цензурованого контенту.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Zdnet.

Технологія IPFS (InterPlanetary File System) - це класичний одноранговий протокол, подібний до BitTorrent, що працює як децентралізована система зберігання. IPFS дозволяє користувачам розміщувати контент, що розподіляється між сотнями або тисячами систем, які можуть бути загальнодоступними або приватними вузлами. Користувачі, які хочуть отримати доступ до цих даних, повинні ввести URL-адресу у формі ipfs:// {content_hash_ID}.

Якщо протокол HTTP призначений для доступу до інформації на центральних серверах, то IPFS отримує доступ до неї в мережі розподілених вузлів. Переваги нового підходу полягають у більшій швидкості з’єднання, оскільки дані можна розподіляти та зберігати ближче до людей, які мають до них доступ, а також у менших витратах на сервері для оригінального видавця контенту.

Вагомим плюсом протоколу є також можливість робити вебдані набагато стійкішими до збоїв та цензури. Користувачі у країнах з обмеженим доступом до контенту в інтернеті, як-от Китай, зможуть використовувати підтримку IPFS від Brave для обходу національних брандмауерів та доступу до контенту, який може бути заблокований всередині їхньої країни з політичних причин.

Читайте також: Google продовжить підтримку Chrome на Windows 7 через пандемію

«Ми раді стати першими, хто запропонував інтеграцію IPFS із браузером для ПК. Інтеграція мережі з відкритим вихідним кодом IPFS є ключовою віхою в тому, щоб зробити мережу більш прозорою, децентралізованою та стійкою», - сказав Браян Бонді, технічний директор та співзасновник Brave.

Видання зазначає, що браузер Brave охоплює близько 24 млн активних користувачів щомісяця. Запровадження децентралізованого протоколу перегляду Brave підтримує завдяки інтеграції мережі Tor та протоколу Onion у вигляді функції «вкладки Tor».

Фото: brave.com