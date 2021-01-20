Audi разом із китайцями випускатиме елітні електрокари

Audi об'єднається з найстарішим автовиробником Китаю FAW для створення розкішних електромобілів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

FAW є третім за величиною виробником автомобілів у Китаї, серед його продукції - лімузини Hongqi, Red Flag, на яких їздять лідери Комуністичної партії Китаю.

FAW намагається завоювати позиції на найбільшому у світі ринку електромобілів, обігнавши вітчизняних виробників Geely і SAIC.

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Нове спільне підприємство вироблятиме повністю електричні моделі автомобілів Audi.

Компанії планують відкрити спільне підприємство вартістю $4,6 млрд у 2024 році в Чунчуні на північному сході Китаю.

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