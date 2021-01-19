У Британії почали використовувати блокчейн у боротьбі з COVID-19

Дві британські лікарні почали використовувати технологію блокчейну для стеження за зберіганням та постачанням вакцин проти коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Лікарні у містах Стретфорд-на-Ейвоні та Ворвіку почали першими у світі використовувати блокчейн для відстеження вакцин, хіміотерапевтичних препаратів та моніторингу холодильників, де зберігаються самі вакцини проти COVID-19.

Ця технологія також збільшує можливості у стеженні за запасами вакцин та в обміні даними у всіх ланцюгах поставок.

«Ми можемо абсолютно перевірити всі дані, які ми зібрали з кожного окремого пристрою», - заявив представник компанії Everyware, що розробила технологію.

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У компанії зазначили, що, попри можливості здійснення контролю за вакцинами проти коронавірусу без блокчейну, здійснення цього в ручному режимі збільшувало б ризик помилок у процесі.

Блокчейн - це спеціальна структура для запису групи транзакцій. Транзакція при цьому здійснюється лише тоді, коли вважається підтвердженою – для цього її формат та підписи мають бути перевірені. Після цього групу транзакцій записують у спеціальну структуру (так званий блок). У таких блоках інформацію можна швидко перевірити. А ще в кожному наступному зберігається інформація про попередній. Ця технологія є зручною й надійною, якщо йдеться про здійснення платежів чи передачу конфіденційних даних.