Rocket Lab скасувала запуск ракети - техніка показувала «дивні дані»

Приватна космічна компанія Rocket Lab скасувала сьогоднішній запуск ракети-носія для перегляду даних датчиків.

Як передає Укрінформ, про це компанія повідомила у Твітер.

«Ми відступаємо від сьогоднішньої місії для перегляду даних датчиків. На щастя, у нас є 10-денний термін для цієї місії, тому у нас є багато можливостей резервного запуску в найближчі дні», - заявили у Rocket Lab.

У компанії додали, що інклінометр показував дивні дані перед запуском ракети.

«Наш інклінометр показував якісь дивні дані. Він не використовується для польоту, але ми хочемо все одно це все зрозуміти», - додали у Rocket Lab.

За даними RNZ, місія під назвою Another One Leaves the Crust мала сьогодні запустити ракету-носія з космодрому на новозеландському півострові Махія. На борту ракети знаходився один мікросупутник німецької компанії, який мав бути виведений на орбіту.

Як повідомляв Укрінформ, конкурент SpaceX Ілона Маска, приватна космічна компанія Rocket Lab запустила на орбіту японський супутник Strix, який робитиме знімки Землі з космосу.

Фото: Rocket Lab