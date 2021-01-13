У Росії заблокували поштовий сервіс Dropmail

Російська Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд) на вимогу Генпрокуратури РФ заблокувала сайт сервісу Dropmail, який дозволяє створювати тимчасову електронну пошту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Роскомсвобода».

За допомогою сервісу Dropmail можна створити тимчасовий поштовий акаунт для анонімної реєстрації на різних сайтах.

Як припускає «Роскомсвобода», блокування Dropmail «сталося в рамках боротьби з лжемінуваннями». Раніше Генпрокуратурою РФ з того ж приводу були заблоковані ProtonMail, Cock.li, Tutanota, CryptoHeaven і SaluSafe, AnomimousSpeech і Vistomail, Tempr.email, а також Telegram-бот Etlgr для роботи з електронною поштою.

За словами власника Dropmail, офіційних повідомлень про внесення сервісу до реєстру заборонених сайтів не приходило. При цьому він стверджує, що за тимчасовими адресами пошти листи можна тільки отримувати, через що прийняте рішення виглядає дивно. Власник також повідомив про створення дзеркального сайту для російськомовної версії проєкту.

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Хвиля повідомлень про мінування в Росії прокотилася в кінці листопада 2019 року.