Всього 100 екземплярів: Lexus представив люксовий спорткар

Марка автомобілів Lexus, яка належить японській компанії Toyota, представила новий автомобіль 2021 LC 500 Inspiration Series.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал CarBuzz.

Загалом у світі буде виготовлено 100 екземплярів спорткара.

Зазначається, що у середині встановлений 5-літровий двигун V8 із потужністю в 471 кінську силу і крутним моментом у 398 Нм.

Автомобіль має 10-ступінчасту автоматичну коробку перемикання передач.

2021 LC 500 Inspiration Series розганяється до 96 км з годину за 4,4 секунди.

Спорткар також підтримує технологію SmartAccess Card Key для відкриття транспортного засобу.

Наразі вартість однієї моделі невідома, проте торішня модель коштувала близько 105 тис. дол.

Як повідомляв Укрінформ, китайський автовиробник Nio представив новий електричний автомобіль 2022 Nio ET7.

Фото: carbuzz.com