У Фінляндії розробляють переносний рентген-апарат

Дослідники з фінського університету Оулу працюють над розробкою компактного пристрою, який зможе робити рентген в будь-якій точці світу.

Як передає Укрінформ, про йдеться у пресрелізі вишу.

Розмір самого пристрою становить близько 50x50x130 см. Він також має вбудований захист від радіації.

Завдяки своїм компактним розмірам, пристрій в принципі можна зберігати та використовувати де завгодно, наприклад, на гірськолижному курорті, у муніципальному центрі чи в екстреній клініці.

Для порівняння, поточні великі рентгенівські апарати вимагають захисту від свинцю для всієї кімнати, де робиться рентген, він є дорогим і займає великий простір. Зазначається, що загальна вартість малого рентгенівського приладу значно нижча, ніж рентгенівське обладнання, яке нині використовується, наприклад, у лікарнях.

Сам пристрій може бути використаний для зменшення навантаження кваліфікованого рентгенівського персоналу в лікарнях.

Щойно прототип рентгенівського приладу буде завершений, дослідники мають намір розпочати порівняльні дослідження його зображень.

Фото: www.oulu.fi