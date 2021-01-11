Київстар запровадив цифровий графічний підпис на екрані

Національний телекомоператор «Київстар» запровадив цифровий графічний підпис документів для обслуговування абонентів.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Київстар першим серед телекомоператорів України впровадив для обслуговування абонентів цифровий графічний підпис документів. Тепер у фірмових магазинах Київстар, а також в національних та регіональних мультибрендових мережах електроніки для підключення контрактної форми обслуговування використовується цифровий графічний підпис на екрані, що значно спрощує та пришвидшує процес, а також є більш екологічним», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підключення абонентів Київстар на контракт відтепер займає близько 5 хвилин, оскільки не потрібно витрачати час на підготовку та друк паперових документів.

Цифровий графічний підпис – це власноруч зроблений підпис фізичної особи на екрані планшета, що нерозривно пов’язується з договором та підтверджується кваліфікованим електронним підписом оператора.

У пресслужбі пояснили, що така опція стала можливою завдяки впровадженню в роботу в фірмових магазинах Київстар та мультибрендових мережах електроніки нового застосунку для обслуговування та продажів «Jet». Це додаток власної розробки компанії Київстар для комфортнішого та швидшого обслуговування абонентів. Його функціонал включає в себе найпопулярніші послуги та дозволяє надавати їх в кілька разів швидше. Наприклад, раніше на заміну втраченої SIM-карти витрачалось 10 хвилин, а в додатку «Jet» – лише 1 хвилина. Заміна SIM на USIM займала в середньому 2 хвилини, а з «Jet» лише 8 секунд.

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