У ЄС зареєстрували громадську ініціативу проти використання біометрики для стеження

Єврокомісія зареєструвала громадську ініціативу про заборону використання біометричних даних для масового розпізнавання осіб за допомогою систем спостереження, що наразі використовується правоохоронними органами низки європейських країн.

як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Європейської Комісії.

«Сьогодні Єврокомісія вирішила зареєструвати Європейську громадську ініціативу під назвою «Ініціатива громадянського суспільства із заборони масованого використання біометрики для стеження». Автори ініціативи пропонують Єврокомісії розробити правовий акт для припинення на постійній основі невибіркового та свавільного використання біометричних даних, що може призвести до масового стеження та до втручання у фундаментальні права», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цим рішенням Єврокомісія визначила, що питання належить до її компетенції, але не проводила аналізу щодо змісту громадської ініціативи на цьому етапі її подання.

Після реєстрації подання, що відбулася сьогодні, автори упродовж шести місяців можуть розпочати кампанію збору підписів на підтримку ініціативи. Якщо це звернення набере не менше 1 млн підписів на підтримку від громадян не менше ніж семи країн Євросоюзу, Єврокомісія буде зобов’язана відреагувати на неї протягом наступних шести місяців. Вона може прийняти або відхилити ініціативу, при чому в обох випадках мають бути надані необхідні правові обґрунтування щодо прийнятого рішення.

Як повідомлялося, практика Європейської громадської ініціативи передбачена Лісабонською угодою ЄС, облік подань громадян розпочався з квітня 2012 року. Результати розгляду подань та їх просування оприлюднюються на спеціальному сайті.

За цей час було зареєстровано 76 громадських ініціатив, 13 перебувають у процесі збору підписів, на 4 звернення Єврокомісія надала відповідь після того, як вони набрали більше 1 млн прихильників.