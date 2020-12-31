Херсонщина отримала роботизовану станцію для ПЛР-досліджень

Херсонщина отримала роботизовану станцію для проведення ПЛР-досліджень.

Про це у четвер на брифінгу повідомив в.о. генерального директора Херсонського обласного лабораторного центру МОЗ Юрій Ромаскевич, передає кореспондент Укрінформу.

«Хотів би також проінформувати громадськість про те, що сьогодні ми отримали нову роботизовану станцію для проведення ПЛР-досліджень, це дуже високотехнологічне обладнання, яке повністю виключає втручання людини (ми до цього вручну розкопували матеріал, ставили на виділення, окремо клали на ампліфікацію)», - сказав Ромаскевич.

Як повідомив Ромаскевич у розмові з кореспондентом агентства, нове обладнання канадського виробництва, після введення його в експлуатацію лабораторія зможе проводити за потреби до 3 тисяч ПЛР-досліджень на добу. Наразі тут можуть проводити максимально 1800 ПЛР- досліджень.

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За словами в.о. генерального директора обласного лабцентру, вартість обладнання – 2,8 млн гривень і його придбали за бюджетні кошти.

«За графіком у вівторок-середу приїздять інженери, які мають встановити станцію, проведуть навчання для наших фахівців і вже, я думаю, у середу-четвер ми її запустимо в експлуатацію», - сказав Ромаскевич.

Таких станцій в Україні лише чотири і одна з них – на Херсонщині, підкреслив він. І зазначив, що станцію зможуть використовувати і для інших ПЛР-досліджень, не лише для виявлення хворих на COVID-19.

Наразі в лабцентрі фахівці працюють у дві зміни.

За словами Ромаскевича, після введення в експлуатацію нового обладнання, в лабцентрі зможуть перерозподілити людські ресурси, зокрема, для організації вчасної видачі негативних результатів ПЛР –досліджень (позитивні видають оперативно). Він пояснив, що з видачею негативних результатів досі існує проблема, незважаючи на введення електронної системи моніторингу ПЛР-тестувань, оскільки електронна система залежить від того, чи введенні правильно всі дані сімейним лікарем в електронному направленні - наразі з цим ще є проблеми. «Поки систему відпрацюємо ще пройде час, але левову частину результатів ми все ж направляємо так (за допомогою електронної системи – ред.)», - розповів Ромаскевич.

Як повідомив Ромаскевич під час брифінгу, за останню добу в області проведено 1030 ПЛР-досліджень, виявлено 255 випадків захворювання на COVID-19.

Наразі в області 17 727 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

З них: 8765 осіб побороли недугу; 8504 особи інфіковані COVID-19; 458 осіб померли.

В Україні станом на 31 грудня лабораторно підтверджено 1 055 047 випадків COVID-19, з них за добу – 9 699.

Фото: herson.depo.ua