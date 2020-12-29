У Кореї створили «морського робота» для знешкодження мін

Компанія Daeyang Electric Co передала Військово-морським силам Південної Кореї десяток підводних автономних знешкоджувачів мін.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Сам апарат, у якому є функції «морського робота», шукає, ідентифікує та нейтралізує, завдяки прикріпленню вибухівки, знайдені під водою міни.

Підводний дрон може працювати при сильних течіях та впродовж тривалого часу знаходитися під водою.

У ВМС зазначили, що використовуватимуть апарат, зокрема, для очищення вод біля портів та пляжів.

Як повідомляв Укрінформ, британська компанія UAVTEK розробила разом із BAE Systems дрон під назвою Bug (комар), який зараз вже тестує британська армія.