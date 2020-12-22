Китай запустив ракету Long March 8 із п'ятьма супутниками

Китайська новітня ракета-носій CZ-8 ("Чанчжен-8" або Long March 8) з п'ятьма супутниками на борту здійснила у вівторок перший успішний політ.

Як передає Укрінформ з посиланням на Xinhua, про це повідомляє Китайське національне космічне управління.

Ракета була запущена з космодрому Веньчан (південна провінція Хайнань) о 12:37 за місцевим часом (6:37 за Києвом).

Long March 8 maiden flight in a nutshell

(Credit: 在线天文 pic.twitter.com/kNkBHx1SfD — 星咲高校地学部航天局 HGCSA (@dedztbh) December 22, 2020

Ракета Long March 8 має загальну довжину 50,3 метра, злітна маса - 356 тонн. Її доправили до місця старту 16 грудня.

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Ракета має два ступеня і два прискорювачі та є ракетою нового типу, яка використовує модульну конструкцію і може бути підготовлена до запуску в короткі терміни, що робить її придатною для комерційного використання.