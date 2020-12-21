Корабель-матка: Китай побудує дослідницьку платформу для дронів

Китай почав будівництво безпілотної інтелектуальної дослідницької плавбази, яка буде займатися морськими дослідженнями шляхом координації з дронами, безпілотними кораблями або підводними апаратами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

За словами головного наукового співробітника групи безпілотного обладнання в Південній морській науково-інженерній лабораторії Гуандуна Чжоу Нін, очікується, що корабель буде введений в експлуатацію у 2022 році.

"Це буде перший у Китаї дослідний корабель, який може дистанційно керуватися і переміщатися автономно, а також перший корабель-матка, який здатний забезпечити координацію між різними безпілотними системами в повітрі, на поверхні океану і під ним", - сказав Фань Лей, головний конструктор суднобудівної компанії "Хуанпу Веньчун" при Китайській державній суднобудівній корпорації CSSC.

Сам корабель буде заснований на інтелектуальній мобільній стереосистемі спостереження за океаном (IMOSOS), яку вищезгадана лабораторія почала розробляти у 2019 році.

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На думку експертів, IMOSOS може слугувати інструментом для запобігання та пом'якшення наслідків морських катастроф, точного картографування підводних човнів, моніторингу морського середовища і технічного обслуговування морських вітроелектростанцій.

Як повідомляв Укрінформ, шведська компанія Wallenius Marine будує найбільше у світі судно Oceanbird, яке завдяки вітроенергетиці буде перевозити тисячі автомобілів.

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