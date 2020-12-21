На Марсі знайшли кратер із льодом, схожий на янгола

Автоматична міжпланетна станція Європейського космічного агентства Mars Express зафіксувала на поверхні Марса зображення, що нагадує фігуру янгола.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сайті агентства.

Незвичайне зображення, що нагадує різдвяного янгола, знаходиться у південній полярній області планети.

Південний полюс Марса зазвичай покритий крижаною шапкою товщиною 1,5 км, діаметром близько 400 км і об'ємом 1,6 мільйона кубічних кілометрів. З них трохи більше 12% становить водяний лід, а все решта - «сухий» (твердий вуглекислий газ), який замерзає з атмосфери взимку і сублімується (тобто перетворюється з твердої речовини на газ) у теплу пору року.

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Незвичайне зображення з'явилося після того, як розтанув лід, сформувавшись за рахунок сублімації льоду, ерозії гірських порід і падіння метеориту.

Фото: ESA