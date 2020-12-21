У Туреччині розробили БПЛА-вертоліт

Турецька технологічна компанія перетворила вертоліт на безпілотний літальний апарат (БПЛА) з великим корисним навантаженням, тривалим часом польоту та великою дальністю, який може використовуватися для військових та цивільних потреб.

Про це Селман Донмез — керівник компанії Titra Technology, яка розробила безпілотний гелікоптер, — розповів інформагентсву «Анадолу», передає Укрінформ.

«Ми прагнемо розпочати масове виробництво до кінця 2021 року", - сказав він.

За його словами, безпілотний вертоліт здатний перевозити до 160 кілограмів на відстань до 800-850 кілометрів, на висоті понад 4,572 метра. Проєкт здійснено у співпраці з білоруською інженерною фірмою.

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Донмез зазначив, що транспортний засіб може використовуватися в надзвичайних ситуаціях та катастрофах у сфері зв'язку шляхом інтеграції базової станції, а також для логістичних цілей завдяки високій вантажопідйомності. Він також може доставляти боєприпаси та здійснювати постачання в райони військових операцій.

Як відомо, у світі кілька компаній ведуть розробку та випробовування безпілотних гвинтокрилів. Зокрема, в Японії нещодавно представили безпілотний вертоліт K-Racer. У Китаї проходить випробування безпілотний вертоліт AR-500C. Європейський консорціум Airbus Helicopters випробовує VSR700.

Фото: АА