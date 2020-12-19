Перший ступінь ракети Falcon 9 успішно посадили у Флориді

Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9, стартовавшей на орбиту с секретным американским спутником NROL-108, совершила успешную управляемую посадку на космодроме во Флориде.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомила компанія-розробник носія SpaceX.

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 1 pic.twitter.com/mR18Qv3GoC — SpaceX (@SpaceX) December 19, 2020

Згідно з розкладом на сайті компанії, запуск здійснено о 09:00 за часом східного узбережжя США зі стартового комплексу LC-39А на космодромі на мисі Канаверал у Флориді. Через 8 хв. 15 с. після старту ракети успішно посадили її перший ступінь, який використовували вже уп'яте.

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні в ЗМІ з'явилася інформація, що компанія SpaceX готується до запуску розвідувального супутника для Національного управління військово-космічної розвідки США. Запуск мав відбутися на день раніше, проте його відтермінували з технічних причин.