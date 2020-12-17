Дебют України в Open Data Maturity – 17 місце в рейтингу відкритості даних

У 2020 році Україна вперше взяла участь в європейському рейтингу відкритих даних Open Data Maturity Report, та одразу посіла 17 місце, увійшовши до переліку країн, що швидко розвиваються (Fast-trackers).

Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Фейсбуці з посиланням на Шостий щорічний звіт Open Data Maturity Report 2020, опублікований Європейським порталом даних (EDP).

"Ми вперше брали участь у рейтингу та увійшли до переліку країн, що швидко розвиваються (Fast-trackers). Україна посідає 17 місце в рейтингу та набирає 2 180 балів із 2 600 можливих", - зазначив він.

За словами віцепрем’єра, станом на 2020 рік вже більше 1 млн українців користуються відкритими даними на data.gov.ua.

"Ми демонструємо рівень зрілості сфери відкритих даних на рівні 84%. Цей результат вищий, ніж середній показник у Європі (78%)", - наголосив урядовець.

У рамках рейтингу Україна отримала 554 бали (85%) у напрямку державна політика. Середній показник країн ЄС — 85%.

За Єдиний державний вебпортал відкритих даних Україна отримала 569 балів (88%). Середній рівень країн ЄС — 79%.

"Дослідники високо оцінили функціонал національного порталу", - наголосив Федоров.

Крім того, 550 балів (85%) Україна отримала за вплив відкритих даних на сфери економіки, державного урядування, соціальну та екологічну сфери. Це, зокрема, реалізовані останнім часом проєкти на основі національного конкурсу Open Data Challenge, дослідження щодо впливу відкритих даних у будівельній сфері та ремонту доріг, охорони здоров’я. При цьому, середній рівень країн ЄС у цьому напрямку становив — 72%.

Ще один напрямок, за яким Україна отримала високі бали, - 492 (78%), це якість даних, що публікуються на порталі та їх відповідність міжнародному DCAT-AP стандарту. Йдеться, зокрема, про реалізацію проєктів з відкритих даних — за підтримки міжнародного проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».

"Відкриті дані допомагають боротися з корупцією, надають вільний та безоплатний доступ до публічної інформації для розвитку економіки. Рейтинг — ще одне підтвердження, що Україна продовжує шлях до прозорості та підзвітності влади у правильному напрямку", - резюмував Федоров.