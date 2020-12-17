Bitcoin коштує вже понад $22 тисячі

Вартість криптовалюти Bitcoin, за даними торгів, становить 22 тис. 274 долари США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coindesk.

За словами аналітиків, період зростання для Bitcoin ще не закінчився, наступна психологічна позначка знаходиться на рівні у 25 тис. доларів.

Зазначається, що вартість інших криптовалют також демонструє зріст на тлі інтересу інвесторів.

Вчора вартість Bitcoin уперше перевищила $20 тис.

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Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.