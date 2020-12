Валентин Стадницький, доктор природничих наук, співробітник Національного інституту здоров’я США

Фізик Валентин Стадницький - представник Національного інституту здоров’я США, який займається медичними дослідженнями та дає рекомендації на тему здоров’я. Він був членом команди дослідників, які ще на початку пандемії довели: маски можуть значно уповільнити поширення SARS-CoV-2.

Науковці використали лазерні технології, аби візуально продемонструвати краплини слини, що потрапляють у повітря під час говоріння. І результати експериментів показали, що просте говоріння, навіть без чхання чи кашляння, сприяє поширенню тисяч потенційно небезпечних крапель у повітрі, а використання звичайних масок, навіть не респіраторів, здатне нас порятувати.

Укрінформ зв’язався з українським фізиком з федерального дослідницького інституту США і поцікавився, над чим його команда працює зараз і що вдалося з’ясувати про природу коронавірусу на поточний момент.

ВІДНОСНА ВОЛОГІСТЬ СЕРЕДОВИЩА ВПЛИВАЄ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ КРАПЕЛЬ З ВІРУСОМ

-Докторе Стадницький, в якому напрямку сьогодні працюють американські вчені у дослідженні коронавірусу?

-Нещодавно опубліковані американські дослідження стосовно COVID-19 доступні на сайтах Національного інституту здоров’я США й Центру з контролю та профілактики захворювань.

-Чи є прогрес у питанні профілактики зараження? Ще навесні ви довели ефективність носіння масок. З якого матеріалу вони повинні бути виготовлені для максимального захисту?

-Ми працюємо над визначенням точного розміру крапель, що поширюються, а це залежить від того, чим займається людина: дихає, співає, говорить. Розмір та походження крапель важливі для визначення їх долі та потенційної інфекційності.

Наразі з’являється все більше доказів, що відносна вологість грає важливу роль у тривалості життєздатності крапель. Ми сподіваємося, що зможемо знайти достатньо наукових доказів для отримання точної відповіді. Результати можуть бути корисними для розробки майбутніх рекомендацій щодо перебування у приміщенні.

ДОПОМОЖУТЬ ВЕНТИЛЯЦІЯ, ФІЛЬТРАЦІЯ І ТКАНИННА МАСКА

-Що відбувається, коли ми носимо маски на вулиці, а не в приміщенні?

-Як рекомендує Центр із контролю та профілактики захворювань, перебуваючи поблизу інших людей в громадських місцях, слід носити маску. Незалежно від того, знаходитеся ви в приміщенні чи на вулиці, маска може заблокувати потенційно інфекційні краплі від потрапляння у повітря, що допоможе сповільнити поширення вірусу.

Дослідження також показали, що тканинна маска може допомогти зменшити контакт із інфекційними краплям й самого її носія.

-На початку пандемії було багато гіпотез щодо сезонності коронавірусу, ідеальних умов для його поширення тощо. Що можете сказати про шляхи розповсюдження SARS-CoV-2?

-Результати наших досліджень, опубліковані у “The New England Journal of Medicine and Proceedings of the National Academy of Sciences” показали, що звичайна розмова здатна вивільнити тисячі потенційно шкідливих крапель, які залишатимуться у повітрі кілька хвилин, а також що носіння звичайної тканинної маски здатне суттєво завадити краплинам поширюватися. Це наше дослідження не вивчало вплив таких факторів, як сезонність, на поширення віруса.

Водночас, на сьогодні уже добре встановлено, що адекватна вентиляція та фільтрація повітря важливі для підтримання потенційної концентрації повітряно-крапельного вірусу на низькому рівні. Це стосується усіх респіраторних вірусних хвороб, в тому числі грипу.