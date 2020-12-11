SpaceX запустить на орбіту американський супутник зв'язку

Американська компанія SpaceX планує у п’ятницю здійснити запуск супутника зв’язку США – Sirius SXM-7 – на ракеті Falcon 9.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Spaceflight Now.

Запуск відбудеться у тимчасове вікно з 11:20 до 13:20 за часом Східного узбережжя США (з 18:20 до 20:20 за Києвом) з 40-го стартового комплексу авіабази США на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Зазначається, що в цей час очікуються сприятливі погодні умови.

Семитонний супутник SXM-7 має забезпечити радіомовлення в Північній Америці в S-діапазоні (на дециметрових і сантиметрових хвилях).

Планується, що супутник SXM-8 повинен вийти наступного року. Кожний супутник має експлуатаційний термін 15 років. Вони замінять два старі супутники, які вже є на орбіті.

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Зазначається, що сьогоднішній запуск компанії SpaceX буде 25-м у 2020 році, що поб’є попередній рекорд у 18 запусків, встановлений 2018 року.

Фото: Maxar