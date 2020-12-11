У США запустили супутник військово-космічної розвідки
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.
Запуск ракети із супутником Національного управління військово-космічної розвідки США відбувся на космодромі у штаті Флорида у п’ятницю, о 3:09 за київським часом.
Перший запуск Delta IV Heavy був запланований ще 26 серпня. Проте за останні декілька місяців запуск ракети-носія відкладався через ряд причин, серед яких були й технічні проблеми з самою ракетою.
Компанія ULA планує до 2023 року запустити на орбіту ще шість ракет.
Як повідомляв Укрінформ, космічна компанія Ілона Маска SpaceX здійснила запуск восьмого прототипу корабля Starship, який є частиною програми доставки людей на Марс, однак під час невдалої посадки апарат вибухнув. Випробувальний запуск відбувся 9 грудня. За словами Маска, причиною невдалої посадки і вибуху апарату Starship SN8 став низький тиск в головному баку для кисню.
Фото: ULA