У США запустили супутник військово-космічної розвідки

Компанія United Launch Alliance (ULA) успішно запустила ракету-носій Delta IV Heavy із супутником у рамках місії NROL-44 Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.

Запуск ракети із супутником Національного управління військово-космічної розвідки США відбувся на космодромі у штаті Флорида у п’ятницю, о 3:09 за київським часом.

Перший запуск Delta IV Heavy був запланований ще 26 серпня. Проте за останні декілька місяців запуск ракети-носія відкладався через ряд причин, серед яких були й технічні проблеми з самою ракетою.

Читайте також: Японія запустила супутник подвійного призначення

Компанія ULA планує до 2023 року запустити на орбіту ще шість ракет.

Читайте також: Китай запустив два супутники для спостереження за гравітаційними хвилями

Як повідомляв Укрінформ, космічна компанія Ілона Маска SpaceX здійснила запуск восьмого прототипу корабля Starship, який є частиною програми доставки людей на Марс, однак під час невдалої посадки апарат вибухнув. Випробувальний запуск відбувся 9 грудня. За словами Маска, причиною невдалої посадки і вибуху апарату Starship SN8 став низький тиск в головному баку для кисню.

Фото: ULA