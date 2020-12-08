У Франції російського хакера засудили до п'яти років ув'язнення

Французький суд визнав російського хакера Олександра Винника винним у відмиванні грошей через біржу криптовалют та засудив до 5 років позбавлення волі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Суд також зобов’язав росіянина заплатити понад 100 тисяч євро штрафу.

Водночас за словами адвоката Винника, суд зняв з його клієнта частину обвинувачень у вимаганні та причетності до злочинної організації.

Зокрема, росіянина звинувачували у створенні шкідливого програмного забезпечення Locky, яке блокувало комп’ютери й вимагало викуп у криптовалюті Bitcoin за відновлення роботи. Збитки від Locky становили 135 млн євро.

Сам росіянин провину не визнає і розглядає зі своїми адвокатами можливість подачі апеляції.

Нагадаємо: 41-річного російського хакера Олександра Винника також розшукують у США та РФ.