У неділю стався найбільший за останні три роки сонячний спалах
Як передає Укрінформ, про це інформує Forbes.
Йдеться про відчутний спалах електромагнітного випромінювання, що може спричинити відключення радіосигналу, навіть на всій планеті у випадку потужних спалахів класу X. Спалахи класу М, як той, що відбувся у неділю, зазвичай спричинять лише обмежені збої радіозв'язку на Землі.
Цей сонячний вибух вимірювали як спалах M4.4. Сонячні спалахи класифікуються як невеликі спалахи клас C, середні спалахи — клас M та великі спалахи — клас X.
Спалах у неділю — це лише частина початку нового сонячного циклу (точніше Сонячного циклу номер 25), який офіційно розпочався у грудні 2019 року.
«Рентгенівське та ультрафіолетове випромінювання від спалаху іонізувало верхню частину земної атмосфери, спричинивши короткохвильові перебої радіозв'язку над Південною Атлантикою", - йдеться у повідомленні.