У неділю стався найбільший за останні три роки сонячний спалах

Супутники, що спостерігають за сонцем, помітили в неділю найпотужніший сонячний спалах протягом останніх трьох років.

Як передає Укрінформ, про це інформує Forbes.

Йдеться про відчутний спалах електромагнітного випромінювання, що може спричинити відключення радіосигналу, навіть на всій планеті у випадку потужних спалахів класу X. Спалахи класу М, як той, що відбувся у неділю, зазвичай спричинять лише обмежені збої радіозв'язку на Землі.

Цей сонячний вибух вимірювали як спалах M4.4. Сонячні спалахи класифікуються як невеликі спалахи клас C, середні спалахи — клас M та великі спалахи — клас X.

Спалах у неділю — це лише частина початку нового сонячного циклу (точніше Сонячного циклу номер 25), який офіційно розпочався у грудні 2019 року.

«Рентгенівське та ультрафіолетове випромінювання від спалаху іонізувало верхню частину земної атмосфери, спричинивши короткохвильові перебої радіозв'язку над Південною Атлантикою", - йдеться у повідомленні.