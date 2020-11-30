SpaceX готує міжпланетний корабель Starship до першого тестового польоту

SpaceX готує міжпланетний корабель Starship до першого тестового польоту

Укрінформ
Компанія SpaceX готує міжпланетний корабель Starship до першого тестового польоту на 15 кілометрів.

Про це повідомив Ілон Маск в Twitter, передає Укрінформ.

«Тестову модель міжпланетного космічного корабля Starship планують вперше запустити на 15 кілометрів після передстартової перевірки, яка запланована на понеділок», - повідомив він.

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Запуск і посадка корабля планують здійснити з пускового комплексу SpaceX в Бока Чика, штат Техас.

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