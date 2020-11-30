SpaceX готує міжпланетний корабель Starship до першого тестового польоту
Укрінформ
Компанія SpaceX готує міжпланетний корабель Starship до першого тестового польоту на 15 кілометрів.
Про це повідомив Ілон Маск в Twitter, передає Укрінформ.
«Тестову модель міжпланетного космічного корабля Starship планують вперше запустити на 15 кілометрів після передстартової перевірки, яка запланована на понеділок», - повідомив він.
Запуск і посадка корабля планують здійснити з пускового комплексу SpaceX в Бока Чика, штат Техас.