У Франції розробляють два гібридні літаки

Французький стартап Avions Mauboussin працює над розробкою двох гібридних літаків Alérion M1h та Alcyon M3c.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Atlas.

Перший літак Alérion M1h, який розробляється за участю Технологічного університету Бельфорт-Монтбеліяр, розрахований на двох пасажирів. Він спочатку використовуватиме електричний двигун для зльоту й посадки, у той час як у повітрі гібрид переходитиме на двигун внутрішнього згоряння.

Завдяки своїй невеликій вазі літак зможе без підзарядки пролетіти кілька сотень кілометрів із максимальною швидкістю до 250 км за годину. Очікується, що у майбутньому літак повністю перейде на водень.

Інша модель Alcyon M3c вже зможе перевозити до п’яти пасажирів. Її запас ходу становитиме 1500 км із максимальною швидкістю до 370 км за годину. Як і перший варіант, цей літак також почне як гібрид, але у майбутньому повністю перейде на водень.

Згідно з планами стартапу, Alérion M1h має здійснити свій перший політ у 2022 році, а його офіційне представлення і перший політ на водні відбудеться в 2024 році. Випуск Alcyon M3c запланований на 2026 рік.

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Як повідомляв Укрінформ, австралійська компанія AMSL Aero представила прототип автономного безпілотника Vertiia, який у майбутньому використовуватиметься як карета швидкої допомоги.

Фото: newatlas.com