Про Тойота-сіті й Пріус майбутнього

Його представлять на Олімпіаді в Токіо

Провінція Аічі та місто Нагоя – номер один в Японії по концентрації автомобільної, аерокосмічної, машинобудівної та ІТ-промисловості. Тому спочатку мав зустріч з керівництвом Торговельно-промислової палати Нагої. Звичайно не обійшлося від поїздки у Тойота-сіті, де розташована світова штаб-квартира корпорації Тойота, центр дизайну автомобілів, дослідницький центр і 14 заводів по виробництву запчастин і власне автомобілів. Мав можливість подивитись, як збирають Пріуси і Кемрі на заводі Тетсуї (знімати там не можна). Але тепер я бачив усе.

Враження такі. Тойота виробляє не тільки просто супер якісні автомобілі й просто гібриди, але і плаг-іни, й автомобілі на водневих елементах. Технологія майбутього – новітні сухі акумулятори неймовірної потужності.

Крім того, корпорація вирощує власну траву, яку не треба стригти, саджає по 50 тисяч дерев на рік, створила кущі, які поглинають шкідливі викиди з виробництва і розробила фарбу для зовнішніх стін заводів, яка під дією сонця поглинає шкідливі викиди також.

На всіх виробничих приміщеннях – сонячні батареї, кожен шматок паперу переробляється у щось інше, старі автомобілі розбираються для утилізації або переробки. Наприклад, акумулятори від старих моделей Пріусів використовуються для зберігання енергії, якщо сонячні батареї виробляють занадто багато електрики. На заводі й навколо ідеальна чистота.

Завод у 6000 працівників виробляє 380 тисяч автомобілів на рік. Кожні 64 сек з конвейєра сходить новенький автомобіль.

Ну і подивіться на фото – це Пріус майбутнього. Його представлять на Олімпіаді в Токіо. Тойота – один з найбільших спонсорів.

P.S. Тойота спроєктувала і має намір побудувати біля гори Фудзі місто майбутнього. Називається Woven City. Навіть не знаю як це описати. Google it.

P.P.S. І так, я тепер знаю, чому родинне прізвище власників корпорації – Тойода, а продукція – Тойота. Але не скажу.

Сергій Корсунський

FB