Китай планує запустити панорамний космічний телескоп

Китай планує запустити космічний телескоп для спостереження за електромагнітними аналогами гравітаційних хвиль у грудні цього року.

Про це повідомив Національний центр космічних наук при Академії наук Китаю (АНК), передає Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

Панорамний телескоп для спостереження за електромагнітними аналогами гравітаційних хвиль або GECAM буде запущений з космодрому Січан у провінції Сичуань на південному заході Китаю.

Місія GECAM складається з двох невеликих супутників. Її метою буде зондування електромагнітних аналогів гравітаційних хвиль, високоенергетичних випромінювань від швидких радіосплесків, а також різних гамма-сплесків і спалахів магнетарів.

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GECAM покликаний допомогти вченим розгадати таємниці компактних об'єктів, таких як нейтронні зірки та чорні діри, а також таємниці їх злиття.

Цей космічний телескоп стане важливою частиною мережі наукових супутників для космічних досліджень Китаю. За повідомленням АНК, протягом найближчих трьох-чотирьох років країна планує запустити ще більше таких супутників.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні Китай успішно запустив на орбіту дев'ять супутників за допомогою ракети-носія "Чанчжен-11" - першого в країні ракетоносія морського базування.