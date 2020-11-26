Робот LightStrike знищує ковід за дві хвилини

На летовищі у штаті Техас використовуватимуть робота, що знищує мікроби, намагаючись зупинити поширення пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

На летовищі міста Сан-Антоніо в Техасі представили пристрій вартістю 125 000 доларів, відомий як LightStrike - це робот, призначений для дезінфекції громадських приміщень.

Компанія Xenex, яка є виробником робота, заявляє, що за період пандемії попит на її технології зріс на 600 відсотків.

Пристрій розміром як інвалідний візочок, керується дистанційно людиною-оператором. LightStrike використовує потужне УФ-світло для знищення вірусів на поверхнях в радіусі 7 футів.

Попереднє тестування ефективності робота, зокрема, встановило, що LightStrike знищує структуру нового коронавірусу протягом двох хвилин. Ксенонове ультрафіолетове світло пошкоджує ДНК та РНК вірусу протягом декількох хвилин.

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Оскільки світло не є безпечним для людини, робот має вбудований датчик руху, котрий гарантує, що він вимкнеться, якщо людина з'явиться в межах зони досяжності опромінювання.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 60 909 131 випадок коронавірусу, зокрема 1 430 375 летальних, одужали 42 195 066 осіб.