Робот LightStrike знищує ковід за дві хвилини
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.
На летовищі міста Сан-Антоніо в Техасі представили пристрій вартістю 125 000 доларів, відомий як LightStrike - це робот, призначений для дезінфекції громадських приміщень.
Компанія Xenex, яка є виробником робота, заявляє, що за період пандемії попит на її технології зріс на 600 відсотків.
Пристрій розміром як інвалідний візочок, керується дистанційно людиною-оператором. LightStrike використовує потужне УФ-світло для знищення вірусів на поверхнях в радіусі 7 футів.
Попереднє тестування ефективності робота, зокрема, встановило, що LightStrike знищує структуру нового коронавірусу протягом двох хвилин. Ксенонове ультрафіолетове світло пошкоджує ДНК та РНК вірусу протягом декількох хвилин.
Оскільки світло не є безпечним для людини, робот має вбудований датчик руху, котрий гарантує, що він вимкнеться, якщо людина з'явиться в межах зони досяжності опромінювання.
За даними Worldometer, у світі зареєстровано 60 909 131 випадок коронавірусу, зокрема 1 430 375 летальних, одужали 42 195 066 осіб.