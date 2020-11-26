Google Pay втратить важливу функцію

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Android Police.

Минулого тижня платіжна система отримала низку оновлень, серед яких – автоматичне сканування квитанцій, а також інший інтерфейс. Водночас Google припиняє підтримку здійснення платежів через вебверсію цифрового гаманця.

Видання зазначає, що відвідувачам сайту pay.google.com відображається повідомлення із попередженням, що грошові перекази через інтернет припиняться з «початку 2021 року». Єдине рішення, яке рекомендує компанія, – завантаження нового додатка.

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Користувачі все ще зможуть керувати джерелами платежів, підписками та налаштуваннями з вебверсії цифрового гаманця, однак з наступного року для грошових переказів необхідним стане завантаження застосунку Google Pay з APK Mirror або Google Play Store.