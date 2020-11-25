В Австралії представили летючу-«швидку» з автопілотом

Австралійська компанія AMSL Aero представила прототип автономного безпілотника Vertiia, який у майбутньому використовуватиметься як карета швидкої допомоги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Atlas.

Запас ходу повітряного транспорту залежатиме від палива в якості водню (до 800 км без підзарядки) або електричного двигуна (до 255 км без підзарядки).

В Австралії представили летючу «швидку» / Фото: AMSL Aero

Максимальна швидкість летючої «швидкої», яка була розроблена спільно з Університетом Сіднея й спеціалістами з сенсорної інтеграції з компанії Mission Systems, не перевищує 300 км за годину.

Загалом у Vertiia вбудовані вісім пропелерів, які дозволяють летючому апарату злітати й здійснювати посадку вертикально.

Зазначається, що з самого початку апарат буде керуватися пілотом, поки не отримає від місцевого регулятора дозвіл на автономне пересування у повітрі.

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У компанії сподіваються, що вже у 2023 році Vertiia буде використовуватися як автономна летюча «швидка».

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство землі, інфраструктури й транспорту Південної Кореї протестувало шість летючих автономних таксі-дронів у столиці Сеулі.