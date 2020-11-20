Астрономи виявили у Чумацькому шляху величезну мертву галактику

Вчені з Інституту астрофізичних досліджень університету Ліверпуля ім. Рікардо Ск’явоне знайшли у галактиці Чумацький шлях - мертву галактику, яку назвали Геркюлесом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Астрономи вважають, що галактика утворилася після зіткнення з Чумацьким шляхом 10 мільярдів років тому.

Геркюлес становить приблизно третину сферичного «гало» Чумацького шляху - області, що складається із зірок, гарячого газу і темної матерії.

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Зазначається, що незважаючи на її величезні масштаби, астрономи не змогли її побачити, допоки не виявили детальну інформацію про десятки тисяч зірок, які знаходяться у Геркюлесі.

«Щоб знайти цю мертву галактику, нам довелося детально вивчати хімічний склад і рух десятків тисяч зірок», - заявив професор Ск’явоне.

Як повідомляв Укрінформ, марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість), який 18 лютого 2021 року здійснить посадку в північній півкулі Марса, відправив на Землю записаний ним у космосі звук.