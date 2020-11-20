Астрономи виявили у Чумацькому шляху величезну мертву галактику
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.
Астрономи вважають, що галактика утворилася після зіткнення з Чумацьким шляхом 10 мільярдів років тому.
Геркюлес становить приблизно третину сферичного «гало» Чумацького шляху - області, що складається із зірок, гарячого газу і темної матерії.
Зазначається, що незважаючи на її величезні масштаби, астрономи не змогли її побачити, допоки не виявили детальну інформацію про десятки тисяч зірок, які знаходяться у Геркюлесі.
«Щоб знайти цю мертву галактику, нам довелося детально вивчати хімічний склад і рух десятків тисяч зірок», - заявив професор Ск’явоне.
Як повідомляв Укрінформ, марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість), який 18 лютого 2021 року здійснить посадку в північній півкулі Марса, відправив на Землю записаний ним у космосі звук.