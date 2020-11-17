Google додає опцію обмеження обсягу даних, які збирає компанія

Компанія Google додає нову опцію, відповідно до якої користувачі можуть відмовитися від того, щоб їхні дані додатків Gmail, Chat та Meet використовувалися для пропонування "розумних" функцій, зокрема Smart Compose та Smart Reply.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Видання зазначає, що опція відключення окремих "розумних" функцій уже була доступна, однак оновлення передбачає те, що припинятиметься фонова обробка даних, завдяки якій Smart Compose та Smart Reply оперують даними користувачів для роботи. Google заявила, що ця опція з’явиться у найближчі тижні.

У своєму блозі компанія Google пояснила, що користувачі Gmail зможуть змінювати налаштування у двох діалогових вікнах. Перше стосується тих "розумних" функцій, які пропонує Gmail: автоматична фільтрація та категоризація електронних листів, вилучення деталей подій для створення записів у календарі, а також Smart Compose, тобто пропонування фраз для написання листа. Користувачі не матимуть доступу до цих функцій, якщо відмовляться від обробки даних, завдяки якій вони працюють.

У другому діалоговому вікні користувачі матимуть змогу відмовитися від використання даних Gmail, Chat, Meet та інших продуктів Google. До цього списку потрапили: "Асистент", який може нагадувати про час сплати рахунків; "Карти", що відображають бронювання столиків у закладах харчування; а також картки лояльності GPay та квитки. Google зазначила, що після відключення ці опції можна знову активувати в налаштуваннях Gmail.

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Компанія додала, що новий параметр з’явиться поряд з можливістю вимикати кожну із зазначених функцій окремо. Попри це, користувачі не матимуть детального контролю над обробкою даних за окремими опціями. Наприклад, не можливо відмовитися від обробки даних для Smart Compose і при цьому використовувати опцію категоризації електронних листів, тому що ці функції забезпечуються одними й тими ж даними.