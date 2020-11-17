Всесвіт схожий на гігантський людський мозок – вчені

Група італійських астрофізиків із університетів Болоньї та Верони заявляють, що наш Всесвіт дуже схожий на величезний людський мозок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

В ході дослідження вчені шукали тотожності й відмінності між, з однієї сторони, космосом та його галактиками, та, з іншої сторони, людським мозком та його нейронними клітинами.

Вони виявили, що попри те, що масштаб космосу й мозку явно відрізняється, то їхня структура надзвичайно схожа.

Наприклад, мозок людини працює завдяки мережі, що складається з майже 70 мільярдів нейронів. Вважається, що у Всесвіті є щонайменше 100 мільярдів галактик.

У кожній системі відповідно нейрони та галактики зібрані разом у складну мережу та зв’язані між собою довгими «нитками», що складають лише з близько 30 відсотків маси. Близько 70 відсотків маси насправді складається з пасивних частин: у мозку це вода, а у Всесвіті - темна енергія.

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Як повідомляв Укрінформ, вчені заявили, що Сонячна система була сформована близько 4,5 мільярда років тому, і цей процес тривав менш ніж 200 тисяч років.