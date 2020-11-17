Всесвіт схожий на гігантський людський мозок – вчені
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.
В ході дослідження вчені шукали тотожності й відмінності між, з однієї сторони, космосом та його галактиками, та, з іншої сторони, людським мозком та його нейронними клітинами.
Вони виявили, що попри те, що масштаб космосу й мозку явно відрізняється, то їхня структура надзвичайно схожа.
Наприклад, мозок людини працює завдяки мережі, що складається з майже 70 мільярдів нейронів. Вважається, що у Всесвіті є щонайменше 100 мільярдів галактик.
У кожній системі відповідно нейрони та галактики зібрані разом у складну мережу та зв’язані між собою довгими «нитками», що складають лише з близько 30 відсотків маси. Близько 70 відсотків маси насправді складається з пасивних частин: у мозку це вода, а у Всесвіті - темна енергія.
Як повідомляв Укрінформ, вчені заявили, що Сонячна система була сформована близько 4,5 мільярда років тому, і цей процес тривав менш ніж 200 тисяч років.