Швидке народження: вчені порівняли формування Сонячної системи з вагітністю

Сонячна система була сформована близько 4,5 мільярда років тому, і цей процес тривав менш ніж 200 тисяч років.

Такого висновку дійшли внауковці з Ліверморської національної лабораторії (штат Каліфорнія, США), дослідивши ізотопи молібдену, виявлені на метеоритах, передає Укрінформ із посиланням на Phys.org.

За словами космохіміка Грега Бреннеки, раніше часові рамки формування Сонячної системи не були відомі.

«Наше дослідження засвідчує, що колапс, який призвів до утворення Сонячної системи, стався дуже швидко, менш ніж за 200 000 років», - заявив він.

Зазначається, що науковці дослідили ізотопи молібдену, виявлені на метеоритах, і дійшли такого висновку.

Бреннека додав, що період формування Сонячної системи можна порівняти з пришвидшеною вагітністю.

«Формування Сонячної системи можна порівняти з вагітністю, яка триває приблизно 12 годин замість дев’яти місяців. Це був швидкий процес», - зауважив науковець.