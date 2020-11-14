NASA перенесла запуск Crew Dragon через негоду

NASA перенесла запуск ракети Falcon 9 з пілотованим космічним кораблем Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію через погані погодні умови.

Як передає Укрінформ, про це повідомив керівник NASA Джим Брайденстайн у Tвіттері.

«Через сильний вітер на узбережжі і операції з повернення (першого ступеня ракети - ред.) NASA і SpaceX перенесли місію Crew-1 з астронавтами до МКС на неділю, 15 листопада, о 19:27 за часом Східного узбережжя США (16 листопада 2:27 по Києву - ред.) », - йдеться у твіті.

Як повідомляв Укрінформ, спочатку запуск планувався на 31 жовтня, але потім його перенесли на 14 листопада.

Читайте також: SpaceX провела останній тест ракети перед запуском на МКС

В рамках місії NASA SpaceX Crew-1 астронавти Майкл Хопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Уокер разом з фахівцем місії Японського агентства аерокосмічних досліджень Соїчі Ногучі відправляться на МКС зі стартового комплексу 39A Космічного центру Кеннеді.