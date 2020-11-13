SpaceX планує завтра відправити астронавтів на МКС

Компанія Ілона Маска SpaceX планує відправити у суботу, 14 листопада, чотирьох астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Це буде перший комерційний політ пілотованого космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції.

Капсула Crew Dragon повинна бути запущена на ракеті Falcon 9 о 7:48 за місцевим часом (15 листопада о 1:48 за київським), з Космічного центру Кеннеді у Флориді.

На борту знаходитимуться троє американських астронавтів Майкл Гопкінс, Віктор Гловер та Шеннон Вокер, а також один японський астронавт Соїчі Нагучі.

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Маск зазвичай особисто відвідує гучні місії SpaceX у Космічному центрі Кеннеді. Однак після появи симптомів застуди він здав 4 тести на коронавірус за день. Два з них були негативні, а ще 2 показали позитивний результат.

Тому він, ймовірно, не буде особисто присутній на заході.

Як повідомляв Укрінформ, 8 листопада члени екіпажу першого регулярного польоту новітнього американського космічного корабля Crew Dragon-1 компанії SpaceX прибули на космодром на мисі Канаверал у Флориді напередодні старту до Міжнародної космічної станції. Їхня місія на МКС триватиме шість місяців. Вони займатимуться науковими дослідженнями, що включають дослідження рослин, поведінки генів, впливу космічних умов на організм людини, та інше.

Фото: NASA