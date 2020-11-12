Сучасні технології не можуть замінити людей на полі бою - Годжес

Сучасні війни й інфраструктура вимагають корінної зміни озброєння і техніки, але значення людей на полі бою залишається вирішальним.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, таку думку висловив генерал-лейтенант збройних сил США у відставці Бен Годжес на Львівському безпековому форумі – 2020, який проходить 9-14 листопада у форматі відеоконференцій.

«Звичайно, британські, німецькі танки надзвичайно важкі (більше 60 тонн – ред.). Практично мало який міст у Європі може витримати таку вагу. Тому, на мою думку, станеться видозміна обрису танків. Якщо у танку всередині не буде людей, то відпаде потреба їх захищати. Це забезпечить заощадження ваги шляхом роботизації. Три-чотири роботи можуть управляти озброєнням», - виклав своє бачення розвитку танків американський генерал.

При цьому він нагадав, що сучасні бойові дії, незважаючи на нові технології, наразі не можуть вестися без застосування традиційних форм і засобів.

«Згадайте Донецький аеропорт. Бойові дії велися у вік дронів, нових технологій. Але попри це, події, які відбувалися в аеропорті, нічим не відрізнялися від бойових дій під Сталінградом понад сімдесят років тому. Це брутальна, кривава війна», - зауважив Годжес.

Фото: U.S. Embassy Kyiv