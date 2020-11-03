Український IT-ринок може збільшитися до $11,8 мільярда за п'ять років

Створення віртуальної бізнес-країни Дія City зі спеціальним правовим режимом для IT-компаній дозволить за 5 років збільшити об'єм українського ІТ-ринку до 11,8 млрд доларів США.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на дані Державної служби статистики повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Телеграмі.

"Дія City – це спеціальний правовий режим. Ми забезпечимо IT-сектор сучасними та гнучкими умовами працевлаштування, європейською системою захисту інтелектуальних прав та елементами англійського права. Також ми пропонуємо підвищити санкційність на проведення слідчих дій та кримінального провадження. Дія City – це фантастичний поштовх для IT-сектору. Наше комплексне рішення стане основою побудови цифрової економіки України", – зазначив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він додав, що для розвитку ІТ-ринку в Україні у парламенті зареєстровані відповідні законопроєкти Дія City. Вони об’єднують всі необхідні правові та організаційні ініціативи з розвитку IT-ринку, зокрема захищають від силового тиску та визначають вигідні моделі оформлення трудових відноси. Запропоновані законопроєкти вводять концепцію GIG-працевлаштування, яка додає до звичної моделі фрілансу основні трудові права працівника: відпустку, лікарняні, мінімальну зарплату та інше.

"Ухвалення цих документів — основа для створення цифрової держави і становлення України як одного з лідерів світового ІТ-ринку", - зауважують в Мінцифри.

Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкти №4303 "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" та №4305 "Про внесення змін до кримінального законодавства щодо особливого порядку здійснення розслідування кримінальних правопорушень з метою забезпечення належних умов для розвитку цифрової економіки".

Мінцифри на початку червня анонсувало старт проєкту Дія.City - першої в світі віртуальної бізнес-країни. Мета проєкту - створити сприятливі умови для розвитку інноваційного і технологічного бізнесу. Планується, що проєкт зацікавить українські та міжнародні IT-компанії, інвестиційні фонди, стартапи, освітні організації.

Проєкт охопить такі технологічні сфери, як AgroTech, Fintech та Blockchain, АІ та технології хмарних обчислень, медичні нейромережі та біотехнології, IoT, Publishing та торговельні майданчики, авіаційні та космічні технології, безпілотники, рекламу, маркетинг і просування, анімацію, графіку та аудіо, кіберспорт та аутсорсинг бізнес-процесів.

Президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року підписав Указ "Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку IT-індустрії в Україні". За дорученням Президента, Кабінет Міністрів впродовж трьох місяців повинен розробити та внести на розгляд Верховної Ради ряд законопроєктів щодо спрощення оподаткування, лібералізації трудових відносин та посилення захисту від неправомірного втручання у роботу компаній зі сфери інформаційних технологій.