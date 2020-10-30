На зонді NASA, який «губив» зразки астроїду, владнали проблему

На зонді NASA, який «губив» зразки астроїду, владнали проблему

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Укрінформ
Спеціалісти змогли владнати технічну проблему на зонді NASA OSIRIS-Rex, який нещодавно зібрав зразки астроїду Bennu. Потім стало відомо, що зібрані зразки випадають із контейнера.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці зонду у Твіттер.

«Офіційно: капсулу для повернення зразків закрито. Зразки Bennu запечатані всередині й готові до нашої подорожі назад на Землю», - йдеться у повідомленні. До повідомлення додане відео, що демонструє, як закривається капсула.

Повернення зонду на Землю та його приземлення в пустелі американського штату Юта очікується 24 вересня 2023 року.

Як повідомлялося, що зонд NASA OSIRIS-Rex набрав так багато зразків породи з астероїда Bennu, що вони вивалюються з його контейнера.

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Раніше було повідомлено, що космічний зонд OSIRIS-Rex успішно виконав операцію забору породи з астероїда Bennu, який перебуває за сотні мільйонів кілометрів від Землі.

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Астероїд Bennu має велике значення для науковців у контексті вивчення історії формування Всесвіту, оскільки вважається, що він протягом мільярдів років не зазнавав зовнішніх впливів.

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