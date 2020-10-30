На зонді NASA, який «губив» зразки астроїду, владнали проблему

Спеціалісти змогли владнати технічну проблему на зонді NASA OSIRIS-Rex, який нещодавно зібрав зразки астроїду Bennu. Потім стало відомо, що зібрані зразки випадають із контейнера.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці зонду у Твіттер.

«Офіційно: капсулу для повернення зразків закрито. Зразки Bennu запечатані всередині й готові до нашої подорожі назад на Землю», - йдеться у повідомленні. До повідомлення додане відео, що демонструє, як закривається капсула.

I’ve officially closed the Sample Return Capsule! The sample of Bennu is sealed inside and ready for our voyage back to Earth. The SRC will touch down in the Utah desert on Sep. 24, 2023. Thanks, everyone, for being a part of my journey #ToBennuAndBack pic.twitter.com/z75ITNiGBf — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 29, 2020

Повернення зонду на Землю та його приземлення в пустелі американського штату Юта очікується 24 вересня 2023 року.

Як повідомлялося, що зонд NASA OSIRIS-Rex набрав так багато зразків породи з астероїда Bennu, що вони вивалюються з його контейнера.

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Раніше було повідомлено, що космічний зонд OSIRIS-Rex успішно виконав операцію забору породи з астероїда Bennu, який перебуває за сотні мільйонів кілометрів від Землі.

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Астероїд Bennu має велике значення для науковців у контексті вивчення історії формування Всесвіту, оскільки вважається, що він протягом мільярдів років не зазнавав зовнішніх впливів.