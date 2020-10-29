На Facebook подали до суду через витік даних до Cambridge Analytica
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
У групі вважають, що компанія Марка Цукерберга зловживала отриманими даними від майже одного мільйона користувачів з Англії та Уельсу.
«Не захистивши наші персональні дані від зловживань, ми вважаємо, що Facebook порушила закон», - зазначив представник групи Алвін Капріо.
За словами речника Facebook, вони ще не отримували позовні документи.
Він також додав, що в ході проведеного розслідування британським Управлінням із захисту інформації, не було виявлено жодних доказів щодо передачі даних користувачів із Великобританії та Євросоюзу до Cambridge Analytica.
Як повідомляв Укрінформ, в березні 2018 року навколо Facebook зчинився скандал, коли стало відомо, що компанія Cambridge Analytica через свій додаток у соцмережі збирала дані користувачів.
Передбачалося, що ці дані могли бути використані під час виборчої кампанії в США у 2016 році та референдуму про вихід Великої Британії з Євросоюзу. Cambridge Analytica могла отримати дані загалом 87 млн користувачів соцмережі.
Тоді член британського парламенту від консерваторів Даміан Коллінс вважав, що викраденими з Facebook даними користувалася Росія.