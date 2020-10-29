На Facebook подали до суду через витік даних до Cambridge Analytica

На Facebook подали до суду через витік даних до Cambridge Analytica

Укрінформ
Британська ініціативна група Facebook You Owe Us подала на компанію Facebook до суду позов через витік даних користувачів до Cambridge Analytica, який стався у 2018 році. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

У групі вважають, що компанія Марка Цукерберга зловживала отриманими даними від майже одного мільйона користувачів з Англії та Уельсу.

«Не захистивши наші персональні дані від зловживань, ми вважаємо, що Facebook порушила закон», - зазначив представник групи Алвін Капріо.

За словами речника Facebook, вони ще не отримували позовні документи.

Він також додав, що в ході проведеного розслідування британським Управлінням із захисту інформації, не було виявлено жодних доказів щодо передачі даних користувачів із Великобританії та Євросоюзу до Cambridge Analytica.

Як повідомляв Укрінформ, в березні 2018 року навколо Facebook зчинився скандал, коли стало відомо, що компанія Cambridge Analytica через свій додаток у соцмережі збирала дані користувачів.

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Передбачалося, що ці дані могли бути використані під час виборчої кампанії в США у 2016 році та референдуму про вихід Великої Британії з Євросоюзу. Cambridge Analytica могла отримати дані загалом 87 млн користувачів соцмережі.

Тоді член британського парламенту від консерваторів Даміан Коллінс вважав, що викраденими з Facebook даними користувалася Росія.

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