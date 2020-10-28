В Іспанії представили гібридний квадрокоптер, який може літати понад 10 годин

Іспанський стартап Quaternium представив гібридний квадрокоптер HYBRiX 2.1, який може літати у повітрі впродовж 10 годин і 14 хвилин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

Пристрій може знаходитися у повітрі завдяки 16-літровому двигуну, який працює на бензині й електричній батареї.

Сам квадрокоптер важить всього 13 кг, і може перевозити ще до 10 кг вантажу.

При цьому його крейсерська швидкість - 50 км за годину, а максимально апарат може розігнатися до 80 км за годину.

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У 2017 році, попередник пристрою - модель HYBRiX 2.0 - встановила рекорд у повітрі, пролетівши 4 години 40 хвилин. Вже у лютому цього року квадрокоптер HYBRiX 2.1 протримався у повітрі впродовж 8 годин 10 хвилин.

Зазначається, що окрім декількох винятків, звичайні електричні квадрокоптери можуть зазвичай літати впродовж 30 хвилин.