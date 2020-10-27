CEO Moneyveo Олена Андронікова розповіла про digital-трансформацію

Шлях цифровізації і digital-трансформації - єдино можливий для всіх гравців ринку і представників фінансової сфери зокрема.

Про це заявила CEO Moneyveo Олена Андронікова на Digital Banking Conference & First FinTech Stand Up, повідомили Укрінформу в компанії.

За словами CEO Moneyveo, такої думки практично одноголосно дотримується професійна спільнота. Андронікова зазначила, що банківська сфера вже йде цим шляхом давно. На перших його етапах - перехід від традиційних до digital-банків, які підтримуються великими фінансовими установами, базуються на сервісах в інтернеті і мобільних додатках.

Наступний щабель - neo-банки - прості, але дуже зручні, що говорять зі споживачем однією мовою і на 100% мобільні, не використовують фізичні відділення. Четвертий рівень, за словами Андронікової, - це Fintech-банки - традиційні продукти й послуги, реалізовані окремими fintech-гравцями і з'єднані в єдине ціле - банкінг, без центрального органу.

Еволюцію в Fintech-банки підтверджує введення у жовтні урядом Китаю нового виду діяльності - індустрія Fintech.

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CEO Moneyveo впевнена: для того, щоб йти за трендами ціфровізації і досягти успіху, відмінно підходить стратегія блакитного океану. «Мені дуже імпонує цитата з бестселера 2005 року «Стратегія блакитного океану» Кім Чана і Рене Моборна. Автори книги запевняють, що бурхливе зростання і високу прибутковість створюють компанії, здатні генерувати продуктивні бізнес-ідеї. І я впевнена, що в цій фразі найважливіше слово «здатність». Якщо «здатність» закладена в ген корпоративної культури і цінностей, то компанія обов'язково буде успішною», - поділилася Андронікова.

Нині на рахунку Moneyveo багато проривних рішень, що змінили стандарти в Fintech-галузі. Говорячи про те, як компанії вдалося знайти і реалізувати такі рішення, CEO Moneyveo зазначила, що з одного боку команда постійно перебуває в пошуку поліпшення customer experience, тобто клієнтського досвіду, а з іншого - вірить у те, що щоб команда не робила, вона робить прорив у кожному кроці. Тому Moneyveo і пропонує клієнтам найкращий продукт.

«Розробка, інтеграції та інше - це техніка. А ось найголовніше чути «потреби клієнта», - резюмувала Андронікова.

23 жовтня відбулася Digital Banking Conference & First FinTech Stand Up, на якій виступили провідні експерти FinTech галузі. Серед них - CEO Moneyveo Олена Андронікова, яка більше 2-х років очолює FinTech-компанію Moneyveo. На конференції Андронікова висвітлила питання трансформації фінансової індустрії в digital і лідерства у цьому процесі.

Фото з відкритих джерел

Ілюстрації: Moneyveo