Samsung і Стенфордський університет розробляють нову VR-технологію

Південнокорейська компанія Samsung разом зі Стенфордським університетом у Каліфорнії почали роботу над розробкою технології віртуальної реальності, яка підтримує роздільну здатність до 10 тис. пікселів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Engadget.

Як зазначає видання, проблемою сучасних окулярів віртуальної реальності є так званий ефект «вхідних дверей», тобто проміжків між пікселями, які помічаються при погляді на дисплей в окулярах максимально близько до очей.

Ця неточність може повністю зникнути, якщо Samsung та Стенфордський університет завершать розробку OLED-технології, яка дозволить окулярам підтримувати роздільну здатність до 10 тис. пікселів на 2,54 см, або 1 дюйм. Цей показник значно перевищує той, що застосовується у будь-якому сучасному дисплеї окулярів віртуальної реальності.

Суть нової OLED-технології полягає у використанні плівки для випромінювання білого світла між рефлективними шарами — зі срібла та металу. Ця оптична «метаповерхня» змінює відбивні властивості та дає змогу певним кольорам резонувати через пікселі. Така конструкція забезпечує більшу щільність пікселів, ніж в OLED та RGB-телефонів, проте не погіршує рівень яскравості так, як у деяких телевізорів з технологією OLED.

Engadget зазначає, що ця технологія створює практично «бездоганне» зображення для віртуальної та доповненої реальності. Її глобальне запровадження може тривати роками, однак ефекту «вхідних дверей» вдається уникнути, й окремих пікселів не буде видно.