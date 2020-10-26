Для полегшення дихання під маскою розробили спеціальний пристрій
Укрінформ
Двоє винахідників зі швейцарського Федерального інституту технологій у Лозанні розробили спеціальний аератор, який дозволить людям легше дихати під час носіння масок.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.
Вартість одного пристрої становить 10 євро, а його перші поставки заплановані на листопад цього року.
Зазначається, що сам аератор, виготовлений з м'якого матеріалу, розміщується на підборідді під маскою.
За словами винахідників Матіаса Ваноні й Раймонда Мореля, пристрій «полегшує дихання, прибирає CO2 та усуває запотівання окулярів».
Аератор можна носити як під хірургічною маскою, так і під маскою з тканини.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 26 жовтня зафіксували 43 346 266 випадків COVID-19. При цьому 31 905 019 осіб одужало, 1 159 093 пацієнти померли.