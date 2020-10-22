Facebook запустив у Європі додаток для романтичних знайомств

Цієї середи компанія "Фейсбук" запустила в Європі свій додаток для знайомств, який мав тут запрацювати ще в лютому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Запуск цього сервісу знайомств відбувся одночасно в 32 країнах Європи. України в цьому списку немає.

Цей додаток пропонує користувачам такі ж можливості, як і в США, де він став доступний ще з вересня минулого року. Додаток Facebook Dating використовує максимальну прив'язку до вже наявних профілів у цій найбільшій у світі соцмережі та намагається пов'язати людей через спільні інтереси, групи та події – це працює подібним чином як і в іншому популярному сервісі для знайомств Tinder.

Будь-який користувач Фейсбука може приєднатися до цього нового додатка, створивши свій власний профіль і визначивши список людей на основі спільних інтересів і переваг.

У корпорації Фейсбук підкреслили, що при створенні програми розробники керувалися принципами забезпечення безпеки й конфіденційності даних користувачів при використанні їх продукту.

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Відзначається, що сервісом вже користуються жителі 20 інших країн, де з вересня в цілому зафіксовано понад 1,5 мільярда парних збігів.